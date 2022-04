Tutto pronto per il Giro di Sicilia Eolo che parte domani da Milazzo. A Palazzo D’Amico si è insediato il quartier generale dell’organizzazione. Sono 4 le tappe in programma da domani fino a venerdì 15, con i corridori impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana.

Si comincia con la Milazzo-Bagheria di 199 chilometri; mercoledì sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri; giovedì si correrà la Realmonte-Piazza Armerina di 172 chilometri; venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 chilometri con arrivo a Piano Provenzana.

Tra i principali pretendenti per la conquista della maglia Giallo Rossa ci sono Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar.

Al via anche diversi cacciatori di tappe come Vincenzo Albanese, Matteo Moschetti, Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli, Simone Velasco, Benjamin King, Simone Petilli e Filippo Fiorelli.

GLI ORARI. Dalle 9 alle 10,20 è previsto nel tratto di lungomare di fronte a palazzo D’Amico le operazioni di firma e la presentazione delle squadre. Alle 10,25 è prevista una partenza/passerella che interesserà le vie cittadine fino al lungomare di Ponente (all’altezza del lido Sayonara). I corridori si ritroveranno alle 10,15 davanti palazzo D’ Amico, percorreranno in passerella le vie Colombo, Borgia, piazza Caio Duilio, piazza Mazzini e con l’ intersezione di Via M. Regis e si immetteranno sulla via Spiaggia di Ponente per la partenza ufficiale al Km. 3,6 (zona Sayonara).

Il Giro di Sicilia, corsa ciclistica a tappe per professionisti iscritta nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) vedrà in gara circa 140 atleti, assistiti da un convoglio di gara composto da circa 60 auto e 30 moto. Queste strade saranno interdette al traffico dalle 8,30 alle 11,30.

DIVIETO DI SOSTA MARTEDI’ 12 Aprile, dalle ore 06,00 alle ore 11,30:

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Melai).

DIVIETO DI TRANSITO MARTEDI’ 12 Aprile, dalle ore 08,30 alle ore 11,30:

Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l’intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C.Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali che intersecano con le sopracitate vie.