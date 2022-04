Lutto nel mondo dello sport. Stamattina è morto improvvisamente a causa di un malore Ernesto Dall’Oglio, 59 anni, istruttore di fitness e allenatore di calcio (portieri). Preparatore dei giovani portieri della Scuola Calcio Marco Salmeri e già membro dello staff tecnico del Milazzo in Serie D ed Eccellenza, Dall’Oglio è stato uno dei primi ad aprire a Milazzo una palestra dedicata agli appassionati di bodybuilding ed era molto conosciuto nell’ambiente per la serietà e competenza. Da qualche anno collaborava con la palestra Officine dove teneva un corso (domani la struttura rimarrà chiusa per lutto).

I figli Maurizio e Jacopo, sono entrambi giocatori. Il primo protagonista nei campionati dilettanti, il secondo è professionista, attualmente gioca in serie C a Palermo e in carriera vanta un campionato di Serie B vinto col Brescia.

Dall’Oglio era conosciuto anche per la sua profonda passione per il mare e le immersioni, infatti la famiglia ha voluto ricordarlo così nell’ultimo saluto, con una immagine scattata nelle acque di Milazzo.

I funerali sono previsti, domani, lunedì 11 aprile, al Duomo di Milazzo, alle ore 15.30.