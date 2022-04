Intervento di pulizia urgente stamattina nelle vie di Milazzo. Stanotte un’automobile ha perso olio combustibile dal motore ed ha sporcato parte delle strade cittadine che martedì mattina saranno attraversate dalla carovana del Giro di Sicilia. Il mezzo era parcheggiato in via Luigi Rizzo, negli stalli all’interno della cortina del porto.

Il conducente, evidentemente, non si è accorto del guasto (o lo ha minimizzato) ed ha seminato una scia di olio che le automobili di passaggio, nel corso della notte, hanno sparso ulteriormente lungo la carreggiata. Stamattina gli agenti della polizia municipale avvertendo non solo il pericolo per l’incolumità dei mezzi che attraversano le vie a causa del manto scivoloso, ma anche per la necessità di rendere sicuro il passaggio del Giro di Sicilia, evento promosso da Rcs – la stessa organizzazione del Giro di’Italia – hanno chiamato una ditta specializzata per rimuovere la presenza di olio combustibile. Operazione che interesserà buona parte della giornata e che probabilmente necessiterà di un ulteriore supporto.

Le vie interessate anche ala chiusura temporanea (il tempo necessario per la rimozione del pericolo) sono la via Cassisi, via Domenico Piraino, piazza Mazzini, via Massimiliano Regis e spiaggia di Ponente in direzione Barcellona.