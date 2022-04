Per svolgere in sicurezza e nel migliore dei modi la tappa del Giro di Sicilia prevista a Milazzo martedì 12 aprile, il sindaco Pippo Midili ha predisposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio mamertino, viste e considerate anche le modifiche temporanee che verranno attivate già dal giorno precedente, lunedì 11 aprile e che toccheranno le strade del centro e della riviera di Ponente. In un primo momento si era deciso di chiudere solo le scuole che erano interessate al passaggio dei 140 corridori o avrebbero avuto problemi di accesso, la media Garibaldi e la elementare Piaggia, nelle ultime ore si è deciso di allargare il provvedimento a tutti gli istituti scolastici.

Ecco le modifiche alla viabilità:

Dalle ore 09,00 del giorno 11 aprile 2022 alle ore 15,00 del 12 aprile 2022:

• Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175);

•Divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto di carreggiata lato Ovest compresa tra il civico n. 137 e il civico n. 165, e l’istituzione di una corsia di canalizzazione sul lato Est dello stesso tratto stradale, nell’orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00 del giorno 11 Aprile 2022.

Dalle ore 19,00 del giorno 11 Aprile 2022, alle ore 15,00 del 12 aprile 2022:

• Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); F. Crispi; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra 1’intersezione con la visi F. Crispi e la via C. Colombo).

Dalle ore 22,00 del giorno 11 Aprile 2022, alle ore 15,00 del 12 aprile 2022:

• Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175).

Giorno 12 Aprile 2022, dalle ore 06,00 alle ore 11,30:

• Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Melai).

Giorno 12 Aprile 2022, dalle ore 08,30 alle ore 11,30:

•Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l’intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C.Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali che intersecano con le sopracitate vie.