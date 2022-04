La giornata della consapevolezza dell’autismo che si festeggia il 2 aprile, è un campo pacifico in cui a vincere sono l’inclusione e l’impegno contro ogni forma di discriminazione. Una piccola paladina di 8 anni, Aurora Spiaggia, ha descritto la sua esperienza a fianco di un compagno autistico speciale. Una bellissima esperienza che lei vive ogni giorno con la sua classe, la III A del plesso Piaggia, una classe magica di una scuola magica, come lei l’ha definita con la sua vocina delicata. La sua voce fuori campo ha raccontato una storia scritta di suo pugno, all’interno di un poster sensoriale realizzato dalla scuola Piaggia, contenente un QR code che inquadrato permette di entrare in “medias res”.

Il poster sensoriale popolato da uccelli, pesci, stelle marine, conchiglie e tartarughe che circondano i banchi di scuola galleggianti , si è aggiudicato la vittoria, per la capacità nell’aver saputo coniugare il linguaggio grafico e multimediale, al Concorso bandito dall’Istituto Comprensivo statale Albino Luciani di Messina, di concerto con l’ASP e le Scuole Capofila delle Reti d’Ambito, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo. Un importante riconoscimento, per un bel lavoro che si è distinto tra i tantissimi lavori giunti da tante scuole partecipanti.