Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Milazzo comandata dal capitano Andrea Maria Ortolani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nella zona della “movida”. I militari delle Stazioni Carabinieri e della Sezione Radiomobile hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale. Nel corso dei servizi sono state sottoposte a controllo 98 vetture e 198 persone, di cui 30 nel proprio domicilio in quanto destinatarie di misure privative della libertà personale. Altresì sono state elevate diverse sanzioni relative al codice della strada, per mancanza di copertura assicurativa, mancanza di documenti di guida e di revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza, omessa revisione, uso del telefono durante la guida.

Sono state deferite 6 persone per guida sotto l’influenza di alcool. Controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’accertamento tramite etilometro, sono risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, mentre 2 soggetti sono state deferiti in stato di libertà per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità marijuana e hashish, detenute per uso personale. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate ed inviate al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di rito.

A Giammoro, località del Comune di Pace del Mela, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona per furto aggravato, poiché sorpresa all’interno di un cantiere navale mentre stava asportando, dal ponte di prua di uno yatch, una salpa-ancora elettrica del valore di 1.500 euro.

A San Filippo del Mela un giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, sottoposto a controllo di polizia ed a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, 2 grammi di cannabinoide sintetico e 3 grammi di hashish, nonché di un bilancino di precisione elettronico e materiale idoneo per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.