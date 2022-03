Intervento straordinario di bonifica a Croce di Mare disposto dall’Amministrazione comunale. Con i mezzi ed il personale della Gestam ed il supporto dei giardinieri comunali è l’intera aria è stata ripulita. In modo particolare sono stati rimossi anche diversi relitti di barche da tempo abbandonate. In precedenza gli uffici di palazzo dell’Aquila avevano pubblicato un avviso col quale, preannunciando l’intervento di riqualificazione, invitava i proprietari delle imbarcazioni in stato di abbandono di provvedere alla immediata rimozione.

Un intervento, concertato con la Capitaneria di porto, che ha richiesto diversi giorni di lavoro per rimuovere quanto è stato rinvenuto in un’area, quella di Croce di Mare, che era diventata ostaggio del degrado più assoluto. Tante le segnalazioni dei cittadini per tutelare un sito di pregio ambientale e che nel periodo estivo diventa