DIETRO LE QUINTE. Proprio la scorsa settimana, il Sindaco Pippo Midili aveva rintuzzato il Consigliere Comunale Damiano Maisano che, in un’interrogazione aveva sostenuto, tra le altre cose, l’inesistenza di un interesse del comune ad impugnare gli atti della Regione con i quali era stato reinsediato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Secondo i Giudici amministrativi, infatti, l’ente, difeso dall’avvocato Francesco Amalfa, non aveva alcun interesse alla decisione della causa perché la situazione di paralisi lamentata è stata superata dal reinsediamento dell’organo di gestione dell’Ipab e dalla nomina del Presidente e del Vicepresidente. La sentenza, inoltre, ribadisce che le nomine dei Consiglieri di amministrazione non sono fiduciarie e, quindi, che il Comune di Milazzo è pienamente rappresentato proprio da Franco Scicolone. Nei giorni scorsi l’assessorato regionale alla famiglia ha nominato nel cda la dirigente scolastica messinese Rosalia Schirò, – su designazione del Provveditorato agli studi. Sostituisce la dimissionaria Delfina Guidaldi.

Fondazione Lucifero, il Tar boccia ricorso del Comune di Milazzo: il cda rimane in carica

