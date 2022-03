Il ministero della pubblica istruzione nell’ambito del progetto “Scuola Attiva Junior” per le scuole di primo e secondo grado, in collaborazione con le federazioni sportive e con Sport e Salute, ha organizzato dei corsi sportivi per tutte le classi dei plessi che ne abbiano fatto richiesta. La scuola media Zirilli è stata l’unica scuola di Milazzo ad aderire, dapprima con delle lezioni di pallavolo, gestiti dai tecnici della polisportiva Nino Romano, e adesso con la pallacanestro, la cui federazione ha dato incarico a Nello Principato, che collaborerà con il referente di educazione fisica Michele Musicò, per delle lezioni durante le ore di scuola, e nei pomeriggi per gli studenti che volessero partecipare.

