Nel tardo pomeriggio un tir è uscito fuori strada rimanendo in bilico in zona Botteghelle. L’incidente è avvenuto all’incrocio di fronte ad una nota azienda specializzata nella vendita di prodotti per l’agricoltura. Secondo una prima ricostruzione, il tir stava uscendo dall’azienda e il conducente si apprestava ad impegnare la trafficata arteria. Per evitare una macchina che proveniva dalla curva avrebbe toccato un muretto e la ruota è scivolata nel sottopasso adiacente. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno regolamentato il traffico.

L’incrocio è ritenuto molto pericoloso e gli incidenti sono frequenti. Aziende e residente da tempo sollecitano la realizzazione di una rotatoria.