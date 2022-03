«Assicurare il decoro dei luoghi comuni non è un onere, ma deve ritenersi motivo di orgoglio e di senso di appartenenza alla propria città – dice il primo cittadino – Tra l’altro Vaccarella è una zona particolarmente frequentata e dunque, necessita di essere salvaguardata dal punto di vista dell’immagine».

Restituire il borgo di Vaccarella al suo antico splendore. Sia con interventi di recupero del patrimonio immobiliare esistente (su tutti l’ex asilo Calcagno che qualche mese addietro ha ricevuto dalla presidenza della Regione il finanziamento di un milione di euro) ma anche bonificando le aree del water front da tempo in stato di abbandono. E’ stata portata a compimento dai giardinieri del Comune e dagli operai della ditta Caruter la bonifica, scerbatura e pulizia della piazzetta, luogo di incontro degli anziani pescatori del rione e del vecchio parco giochi per bambini che verrà presto ripristinatocon nuove attrezzature. L’intervento ha permesso anche di effettuare un decespugliamento delle siepi.

