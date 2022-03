Vasco Rossi a Messina. L’appuntamento è il 17 giugno allo stadio Franco Scoglio. Dal 1 maggio cadono tutte le restrizioni e, dopo due anni di fermo, Vasco Rossi si prepara alla ripartenza dei concerti che daranno il via alla stagione dei grandi live in Italia. Ben undici date tutte sold out. Al primo “mega evento” in programma il 20 maggio a Trento alla “Trentino Musica Arena”, saranno presenti 120mila persone. A comunicarlo è Live Nation che annuncia anche la collaborazione tra il rocker e Marracash. I due il 25 marzo pubblicheranno “La pioggia alla domenica” i cui proventi saranno devoluti a Save the Children.



Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin