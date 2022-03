Un alunno della media Luigi Rizzo conquista la finale della XXII edizione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo” e altri quattro si sono qualificati nei primi posti della classifica. Nella categoria S3 (alunni della terza media) su 171 finalisti si è classificato al 1° posto Andrea Gargano e al 2° posto Francesco Formica che ha totalizzato lo stesso punteggio del compagno (entrambi hanno risposto esattamente a 20 domande su 20) ma soltanto Gargano seguito dal professore di matematica Giuseppe Maio parteciperà alla finale nazionale del 6 maggio poiché ogni scuola può essere rappresentata al massimo da un solo alunno. Nella categoria S2 (alunni della seconda media) su 175 finalisti Mattia Alacqua è arrivato 6° ma con lo stesso punteggio del secondo qualificato. Nella categoria S1 (alunni della prima media), invece, su 187 finalisti Alberto Giambruno e Aurora Salamone sono arrivati rispettivamente al 7° e 8° con lo stesso punteggio del primo qualificato.

I “Giochi Matematici del Mediterraneo” sono finalizzati a promuovere le competenze logico-matematiche, offrono un’opportunità di partecipazione ed integrazione a tutti gli alunni che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, affrontano problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella scuola. Sono strutturati in quattro fasi: qualificazioni d’Istituto, finali d’Istituto, finali regionali (svolti il 10 marzo) e finali nazionali. I partecipanti iniziali di tutta Italia erano 235.000.