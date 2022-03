L’Amministrazione comunale di Milazzo ha aderito alle Giornate Fai di Primavera che si terranno sabato 26 e domenica 27 marzo in tutta Italia. L’iniziativa, giunta quest’anno alla trentesima edizione, sarà presentata mercoledì 23 marzo alle 10,30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà a palazzo D’Amico. Ai lavori, coordinati dall’assessore ai Beni culturali, Francesco Alesci interverranno il sindaco Pippo Midili, il capodelegazione del Fai di Messina, Giulia Miloro e il dirigente scolastico del “Guttuso”, Delfina Guidaldi. La scuola mamertina infatti nell’occasione proporrà una esposizione all’interno del Castello che è il sito messo a disposizione dal Comune per le visite gratuite (previsto solo un contributo volontario per il fondo Fai)

