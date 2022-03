Il Gal Tirreno Eolie entra a far parte ufficialmente del progetto “Resto al Sud”, l’ incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. Lo sportello accreditato di Resto al Sud, del Comune , come da regolamento di Invitalia, fornisce servizi di consulenza e informazione gratuita su questo importante bando, che rappresenta una buona opportunità per i giovani del Meridione e della nostra città.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Antonio Nicosia, titolare delle delega ai Rapporti con i Gruppi di Azione Locale.

“Un ulteriore supporto per il Comune – afferma – che già offre questo tipo di assistenza a tutti i cittadini, imprenditori, studenti che vogliono informarsi. I cittadini potranno colloquiare con un consulente esperto dopo aver consultato una scheda sintetica del bando già predisposta. Nel corso degli ultimi mesi numerose le richieste avanzate da chi intende fare imprenditoria e alcune di queste sono passate alla fase progettuale”.