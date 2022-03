L’Amministrazione comunale intende promuovere un programma di manifestazioni ed eventi in occasione della prossima stagione estiva, le cui iniziative si dovranno realizzare nei mesi di luglio, agosto e settembre al fine di animare la vita culturale della Città. Tutte le associazioni, le imprese operanti nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo e gli enti interessati (scuole, parrocchie) a partecipare potranno presentare istanza, corredata del progetto relativo alla manifestazione da promuovere entro il 30 aprile 2022. “Vogliamo pianificare il cartellone estivo degli eventi – afferma l’assessore ai beni culturali Francesco Alesci – per cercare di offrire a cittadini e turisti uno stimolo ulteriore a soggiornare nel nostro territorio e dare un contributo alla ripartenza della città anche dal punto di vista commerciale ed economico». Le proposte dovranno essere indirizzate al sindaco della città di Milazzo e all’assessore ai Beni culturali e inviate al protocollo del Comune anche a mezzo mail: protocollogenerale@comune.milazzo.me.it

Cartellone estivo a Milazzo, manifestazioni di interesse entro il 30 aprile per artisti e gruppi teatrali

