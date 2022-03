Per dare una scossa all’ambiente, provare a ritrovare le motivazioni che nell’ultimo periodo sono venute a mancare e per salvaguardare il bene della SS Milazzo, l’allenatore della prima squadra Giuseppe Nastasi ha rassegnato le proprie dimissioni. Insieme al tecnico hanno rinunciato al proprio incarico anche il preparatore atletico Giuseppe La Spada, il preparatore dei portieri Antonino Panarello e il direttore sportivo Antonio Lo Duca.

«La SS Milazzo – scrive la società in un comunicato stampa – ringrazia il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità con cui hanno svolto il loro lavoro»

