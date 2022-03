Polisportiva Alfa Catania /Il Minibasket Milazzo 80-74. Parziali di gioco : 22-18 , 20-22, 19-17, 19-17. La terza giornata della fase ad orologio del campionato di Serie C silver si è conclusa ieri con il big match tra la capolista Catania ed Il Minibasket Milazzo di Coach Guido Restanti. Quest’ultimi reduci dalla striscia positiva con ben 6 vittorie consecutive, si presentano in campo con il quintetto composto da Cordaro, Mobilia, De Gaetano, Varotta e Di Dio, che nonostante le ottime prestazioni non riescono a portare a casa la partita. Il match appare subito in grande equilibrio, nessuna delle tue square si impone con un vantaggio consistente, gli attacchi risultano abbastanza fluidi e con ottime percentuali, per i mamertini. Cordaro che mette a referto una tripla importante dopo pochi minuti, chiudendo il primo periodo sul +4 Catania. Nel secondo parziale di gara i ragazzi di mamertini riescono a rispondere colpo su colpo agli attacchi della capolista che porterà ben 5 uomini in doppia cifra al termine. Si evidenzia l’impatto di Claudio Calivà, subentrato nel secondo periodo, che riesce a realizzare ben 2 triple con i primi due palloni toccati contribuendo a dare una scossa all’attacco e riuscirà a ribaltare il parziale durante il secondo periodo concludendo il primo tempo con un gap di soli 2 punti.

Botta di arresto su Mobilia che subisce un brutto colpo dovuto ad un contatto di gara, abbastanza contestata la gestione di questa situazione da parte dei giudici di gara, inoltre, nel secondo tempo, la partita prende una piega fisica, con tanti fischi che spezzano il ritmo di gioco e, l’Alfa Catania, grazie a delle triple segnate in un parziale aperto tra la fine del terzo quarto e la prima metà del quarto periodo, riesce a strappare l’allungo decisivo ed aggiudicarsi il big match. Per i ragazzi biancorossi tanti applausi e la consapevolezza di essersela giocata alla pari con la capolista dell’intero campionato(classifica unica dalla fine del girone di ritorno). Grande soddisfazione per Restanti che in più occasioni ha voluto evidenziare la crescita esponenziale che i ragazzi hanno avuto nel corso di questo campionato, un risultato che va ben oltre una sconfitta.

Ottima prestazione anche di Giuseppe La Spada, mentre nelle file catanesi è da sottolineare il contributo decisivo di Pennisi e del Pivot Whatley.

Catania: Di Stefano, Arena, Corselli 14, Whatley 20, Pennisi 16, Pappalardo 2, Mazzoleni 12, Cuius, Cantarella, Barletta, Abramo 16. All. Di Masi

Milazzo: Mobilia 3, Di Dio 20, Varotta 13, La Spada 7, Cordaro 9, De Paoli 2, De Gaetano 6, Saporita, Cosetta, Calivà 12. All. Restanti

Arbitri: Filesi e Mameli.