Basket/Serie C Gold, Svincolati Milazzo batte BS Messina. Ai playoff con Catanzaro

Basket School Messina/ Svincolati Milazzo 72-84. Parziali 12-25 32-39 62-55. La Svincolati Milazzo supera al PalaMili di Messina la Basket School e chiude la fase ad orologio al quarto posto in classifica, adesso ai playoff sfiderà la Mastria Catanzaro. Per i padroni di casa, matematicamente secondi già dal turno precedente, una sconfitta indolore che arriva alla vigilia del prossimo match che li vedrà affrontare nei quarti di finale dei playoff la Melfa’s Gela. Palla a due con alcune importanti assenze , tra i Messinesi Manfre’ e Sidoti mentre tra gli ospiti nuovo forfait di Sindoni .

Prima frazione ad appannaggio dei Milazzesi che con maggiore intensità chiudono sul + 13 , 12-25. In avvio del secondo periodo la Basket School spinge ed accorcia il gap, Scerbinskis in grande evidenza porta i suoi sul -1 a 3’15 dal riposo. La Svincolati reagisce, Alberione e Barnaba colpiscono consecutivamente e così arriva la seconda sirena sul + 7 ospite con il tabellone che segna il punteggio di 32-39. Alla ripresa Messina cambia marcia ed opera il sorpasso dopo 5 minuti di gioco , 50-48. Coach Trimboli chiama timeout richiamando i suoi ad una maggiore attenzione e concentrazione .Al rientro i ragazzi di Coach Sidoti allungano ancora e toccano il + 11, 62-51, nei due minuti finali del quarto arriva la reazione della Svincolati che chiuderà sul -7 al giungere della penultima sirena. Nell’ultimo periodo la Bs Messina, ancora avanti a 4’45 dalla sirena sul + 5, subisce il ritorno di Barbera e compagni. Milazzo si porta sul -1 dopo una realizzazione di Sabeckis, a seguire Alberione colpisce da oltre l’arco. E’ la tripla del sorpasso, + 2 Svincolati a 2’55 dalla fine delle ostilità. I padroni di casa perdono lucidità in attacco e così arrivano due triple consecutive di capitan Barbera che spingono Milazzo sul + 8. La Bs accusa il colpo mentre tra i bianco-blu ospiti è ormai ad un passo il ritorno alla vittoria. Nel minuto e trenta finale due nuove segnature dei mamertini sanciranno il +12 definitivo sul risultato di 72-84. Adesso sotto con i playoff . Domenica prossima gara 1.

Basket School Messina. Scerbinskis 29 Scimone 2 Mazzullo 2 Pandolfi 10 Gotelli 18 Tartamella 6 Stroscio 1 Sidoti n.e. Busco 4. All.Sidoti

Svincolati Milazzo. Barbera 10 Bianchi 4 Giambo’ n.e. Sabeckis 10 Razbadauskas 5 Vidakovic 2 Alberione 24 Sindoni n.e. Saraceni n.e. Scredi 6 Barnaba 20 Piperno 3 All.Trimboli Vice All. Sant’Ambrogio

Arbitri: Lorefice – D’amore