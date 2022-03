Tra i progetti in cantiere quello di organizzare in collaborazione con l’assessore comunale allo sport Antonio Nicosia una finale nazionale di pesistica olimpica che darebbe ancora più lustro a Milazzo.

Una giornata dedicata alla pesistica olimpica . La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi nella palestra CrossFit Milazzo che da anni porta avanti questa disciplina con la squadra di agonisti denominata Pesistica Milazzo. Alla giornata ha partecipato anche il presidente regionale della federazione italiana pesistica Salvatore Parla. Nei prossimi fine settimana gli atleti saranno impegnati nella qualificazioni regionali assoluti a Caltanissetta dove siamo fiduciosi in più di una vittoria.

