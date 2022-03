I funerali di Marika Cambria, la diciannovenne di San Filippo del Mela che ha perso la vita giovedì scorso a causa di un incidente autonomo nell’asse viario di Milazzo, sono stati fissati per lunedì 21 marzo, alle ore 15, alla Parrocchia di Olivarella. Domani, domenica 20, invece, sarà allestita una camera ardente all’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella a partire dalle ore 14 per coloro che volessero dargli l’ultimo saluto.

I funerali non erano stati fissati poiché la Procura di Barcellona ha disposto l’esame autoptico sul corpo della giovane studentessa di Scienze infiermeristiche che è stato effettuato stamani all’ospedale di Milazzo. Il medico legale dovrà depositare i risultato entro 60 giorni. Secondo una prima ricostruzione la giovane, ex alunna dell’Istituto tecnico Maiorana di Milazzo, si stava recando a Milazzo per effettuare un tampone covid poichè era stata a contatto con persone risultate positive. All’altezza dello svincolo “Porto” una folata di vento le avrebbe fatto perdere il controllo del suo Honda Sh 125 ed è stata scaraventata contro la segnaletica stradale e il guard rail. Ed è proprio il guard rail e le condizioni dell’asse viario ad essere oggetto di polemiche. In quel punto in passato si sono verificati numerosi incidenti e gli inquirenti vorrebbero accertare se erano state ripristinate le condizioni di sicurezza.

La morte di Marika ha destato profondo cordoglio in tutto l’hinterland mamertino. La famiglia è molto rispettata a San Filippo del Mela anche per l’attività di volontariato che svolge all’Oratorio San Giovanni Paolo II.