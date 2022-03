Sciopero ad oltranza. E’ stata questa la radicale decisione presa dai sindacati che operano all’interno della Raffineria di Milazzo dopo la riunione di ieri tra il coordinamento delle ditte dell’indotto e le aziende che sono subentrate alla Sicem nella manutenzione dei serbatoi e della manutenzione meccanica, alla presenza anche dei rappresentanti sindacali di Fiom, Fim e Uilm. Al centro la vertenza dei 150 operai ex Sicem che rimango senza lavoro. Lo sciopero va avanti da giorni e mercoledì scorso ha coinvolto anche i lavoratori diretti della Ram.

«Purtroppo non essendoci un’intesa con le rispettive ditte relativamente all’assorbimento degli operai ex Sicem – comunicano le segreterie Fiom, Fim, Uilm – prendiamo atto, con rammarico di dover assolutamente dare un segnale forte. Pertanto esortiamo tutto l’indotto ad aderire allo sciopero ad oltranza, al fine di ristabilire l’equilibrio occupazionale”.

«A distanza di 3 mesi dal loro licenziamento, ai 150 operai ex Sicem non è stata indicata alcuna certa prospettiva sul rientro in impianto, in aperta violazione di quanto previsto dagli Accordi d’Area in materia di tutela dei livelli occupazionali – affermano ancora i rappresentanti del Coordinamento – . La gravità di questa vicenda non riguarda solo la precarietà della condizione dei lavoratori ex Sicem, ma anche il principio che – malgrado le schermaglie – la Ram vuole affermare, ovvero che è finito il diritto alla piena occupazione per i lavoratori degli appalti. Questa vertenza è, quindi, l’emblema di un progetto di una profonda ristrutturazione dell’indotto, e di quello metalmeccanico».