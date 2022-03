La Polstrada di Barcellona ha sequestrato ai caselli autostradali di Milazzo 100 chili di alimenti surgelati, in particolare calamari, pesce spada, vongole e gamberi, già in fase di scongelamento ed in fase di distribuzione a locali di Milazzo e del suo hinterland. Oltre 3 mila euro di sanzioni amministrative e due persone denunciate, dipendenti di una ditta di Messina che commercializzava gli alimenti.

Gli agenti coordinati dal comandante Sandro Raccuia, hanno proceduto al controllo di un furgone isotermico, con il vano di carico coibentato, destinato al trasporto di sostanze surgelate. Durante il controllo è emerso che gli alimenti, che avrebbero dovuto essere trasportati ad una temperatura di -18°, viaggiavano ad una temperatura molto più elevata. Considerata la delicatezza del settore, gli operatori hanno fatto intervenire personale medico (responsabile per la sicurezza alimentare) dell’ASP che ha accertato la non idoneità al consumo umano della merce controllata.

DIETRO LE QUINTE. I calamari sequestrati destinati ai locali del milazzese provenivano dal Vietnam.