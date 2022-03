Il 21, 22 e 23 marzo, per consentire lavori di bitumazione nelle vie De Gasperi, Policastrelli, De Roberto e M. Regis è stata disposta la modifica della viabilità. In particolare è stato istituito dalle 7 alle 13, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Libertà nel tratto compreso dall’intersezione con la via Policastrelli e l’intersezione con la via Fulci, e contestualmente il divieto di transito veicolare, ma anche il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Vico I° Libertà nel tratto compreso dall’intersezione con la via Ten. G. Picciolo e la via Libertà.

Negli stessi giorni, ma dalle 12 alle 19, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via A. De Gasperi nel tratto compreso dall’intersezione con la via Migliavacca e Piazza Marconi. Previsto anche un restringimento della carreggiata sulla via A. De Gasperi nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Migliavacca e Piazza Marconi, mediante l’istituzione del divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia dove vengono svolti i lavori.

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati anche sulla via M. Regis nel tratto compreso dall’intersezione con la via Cavour e l’intersezione con la via A. Manzoni, e contestualmente divieto di transito veicolare.

Nel giorni 23, 24 e 25 marzo dalle 7 alle 18 invece decisa l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via F. De Roberto, Via Ventimiglia e via Sac. G. Rizzo, e contestualmente il divieto di transito veicolare.

