Dopo avere lottato quasi due mesi nel reparto di Rianimazione all’ospedale Papardo di Messina è morto nella notte il milazzese Vincenzo Fiasconaro, 44 anni. Sempre in prima fila nel volontariato (durante il lockdown distribuiva nelle case le mascherine artigianali per conto del Comune) da diversi anni faceva parte del Movimento Sportivi milazzesi.

La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in città specialmente tra i suoi coetanei che lo apprezzavano per la sua disponibilità e che lo ricordavano quando da piccolo frequentava il mondo scout alla parrocchia del Sacro Cuore. L’affetto dei suoi amici è racchiuso nei post che da fine gennaio popolavano la bacheca facebook in cui gli davano forza per superare la polmonite che lo aveva colpito. Alla famiglia Fiasconaro le condoglianze di Oggi Milazzo.

AGGIORNAMENTO. I funerali si terranno domani, mercoledì 16 marzo, alle ore 16 al Duomo di Milazzo