SAN FILIPPO DEL MELA. Alla Odv Apcars, associazione di Protezione Civile presente sul territorio di San Filippo del Mela da diversi anni, arriva l’unità Cinofila. Il brevetto dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana è operativo da qualche mese sotto l’attenta guida dell’istruttore Stefano Alacqua (Resp. Regionale Endas sett. Cinofilia, Ricerca e Soccorso, Formatore Cinofilo Certificato e Responsabile Provincia Messina del Gruppo Use, Unione Sportiva Europea). Al suo fianco il pastore tedesco Emy già certificato in grado di fare ricerche e soccorso. Ma il gruppo si sta ingrandendo con l’arrivo di nuovi volontari cinofili ed a breve avrà altri amici a quattro zampe come Scheggia che ha già cominciato ad affincare l’istruttore Stefano.



La Odv Apcars di San Filippo del Mela, presieduta da Angelo Garrapa, è stata in prima linea nelle varie Emergenze Nazionali, come il Terremoto dell’Aquila, Regionali, come Giampilieri, Comunali,come la prevenzione incendi, supporto durante l’Emerenza Covid e tante altre attività, senza mai abbassare la guardia.

L’OdV Apcars è aperta a tutti coloro che vogliono farne parte. Se vuoi essere un volontario Apcars contatta il numero 347 287 8721.