Una seduta straordinaria di consiglio comunale sulle criticità esistenti all’ospedale, amplificata dall’attuale emergenza Covid. È stata fissata per giovedì prossimo – 17 marzo – alle ore 17.

Da alcuni mesi diverse forze politiche tra cui il consigliere Pippo Crisafulli sollecitavano un confronto con i rappresentanti dell’Asp non solo per dibattere sui problemi ma per avere contezza degli impegni assunti o da assumere per l’attuazione di quegli interventi indispensabili affinché la struttura ospedaliera garantisca quei servizi che gli utenti si attendono. Senza code, ritardi, attese interminabili anche per sottoporsi ad un normale intervento chirurgico.

«L’ospedale di Milazzo – sottolinea Crisafulli – avrebbe dovuto essere la struttura di riferimento della provincia di Messina e, invece, si sta rivelando un ospedale con tante criticità che hanno finito con l’amplificare i problemi esistenti».