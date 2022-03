Condividi questo articolo



«Mai come in questo momento, l'unione tra le persone è importante», ha dichiarato Luisa Roselli, presidente del Rotary Club San Filippo del Mela.







OGGI MILAZZO SOCIAL I beni di prima necessità, che in grande quantità sono stati raccolti nei giorni precedenti dai soci del Club e da tante famiglie e aziende che hanno voluto fare donazioni, già da qualche giorno sono arrivati al confine con la Polonia per essere distribuiti alla popolazione Ucraina.

«Avevo già in mente da quando è iniziata la guerra in Ucraina di fare qualcosa per questo popolo martoriato – ha spiegato la signora che ha accolto i profughi – grazie al Rotary abbiamo avuto questa opportunità e sono stata veramente felice di accogliere le ragazze e i bimbi. Li abbiamo conosciuti oggi e il mio cuore si è riempito di commozione quando li ho abbracciati uno per uno».