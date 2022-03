Milazzo: Mobilia 15, Varotta 27, Cordaro 17, De Paoli 16, Calivá 11, La Spada 4, Saporita 2, Spanó 6, Cosetta 2. All. Restanti Canicattì : Mantioni, Zambito 8, Lecchisi, Oksa 10, Uka 11, Miculis 6, Culum 8, Sferrazza. All. Provenzani Condividi questo articolo



Linkedin Arbitri: Barbagallo e Patané

Arbitri: Barbagallo e Patané

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Prossimo impegno fondamentale in ottica piazzamento play-off contro Alfa Catania. La partita volge al termine con la "quota cento" toccata dal Il Minibasket Milazzo, top scorer Giuseppe Varotta con 27 punti e 8 rimbalzi.

La partita inizia subito bene per i mamertini, che dopo pochi minuti raggiungono un +7 su Canicattì che riesce ad esprimersi poco. Per la squadra avversaria ci sono state alcune azioni meritevoli ma la pressione imposta dai biancorossi e le continue realizzazioni, ben 5 uomini in doppia cifra al termine, stabiliscono un divario rassicurante già nel primo tempo (+21) e Restanti decide di dare molto minutaggio alla panchina. Ottime prestazioni da parte di Peppe La Spada, Claudio Calivá e Peppe Spanó, ma sopratutto da parte dell’esordio con punti di Saporita, classe 2005, che dimostra la continuità del settore giovanile milazzese, pronto a mettere in gioco i giovani seguiti da Massimo Sigillo.