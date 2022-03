L’inanellamento consente di ottenere importanti informazioni per la ricerca scientifica e per la gestione dell’ambiente, in quanto aiuta a tenere traccia dei movimenti degli uccelli. Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin «Ringrazio – precisa Isgrò – per la segnalazione i volontari Marevivo e Amp Capo Milazzo che hanno ritrovato la Sula durante delle attività di educazione ambientale sulla spiaggia di Ponente della riviera di Milazzo»







OGGI MILAZZO SOCIAL Si tratta di un uccello marino che viene da così lontano nel Mediterraneo per passare l’inverno, che è certamente più mite rispetto a quello del nord Europa. La Sula si nutre di piccoli pesci e per prenderli fa dei tuffi spettacolari: volano in picchiata a 100 km/h, stringendo le ali al corpo e ripiegandole all’indietro assumendo la forma di una freccia.

. La mareggiata di questi giorni ha portato sulla spiaggia questo uccello marino morto che non è un gabbiano ma un animale molto meno comune qui in Mediterraneo che si chiama appunto “Sula”. «In particolare – spiega il biologo marino– questo esemplare ha una caratteristica speciale, è “inanellato”, cioè se guardate bene nella sua zampa c’è un anello metallico con su scritto “Museo di Jersey”, l’isola britannica situata nel Canale della Manica. Questo anello è stato apposto all’animale probabilmente da pulcino per poterlo in seguito identificare e tracciarne gli spostamenti. Inviando il codice al museo di Jersey, responsabile del progetto, potremo scoprire dove e quando è stato inanellato, nonché la sua età».