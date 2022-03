«L’obiettivo – afferma Magliarditi – è dar vita ad un organo propositivo di natura partecipativa che opera nell’ambito della non discriminazione per promuovere azioni volte alla valorizzazione della popolazione femminile ed alla partecipazione delle cittadine all’attività amministrativa dell’Ente Comunale.

Nella serata che ha preceduto l’8 marzo il consiglio comunale di Milazzo ha approvato all’unanimità la costituzione della Consulta delle donne che consentirà di promuovere interventi contro ogni forma di esclusione e violenza verso le donne, nonché azioni finalizzate alla salvaguardia della salute. Un’iniziativa voluta dalla consigliera Maria Magliarditi che coinvolgerà intanto le donne che siedono in consiglio comunale e presenti in giunta ma anche tutte le donne, siano esse residenti, domiciliate, o che svolgono attività lavorativa nel Comune di Milazzo, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale, etnica, politica e religiosa.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.