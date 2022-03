Si svolgeranno giovedì 31 marzo, alle 9,30, al palazzo Municipale le prove scritte del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato del nuovo Dirigente Tecnico di palazzo dell’Aquila. Il rinvio è stato determinato da problemi collegati alla pubblicazione sul nuovo sito istituzionale dell’ente. Nell’Avviso si precisa che i candidati che non si presenteranno alle prove, nell’ora e sede stabilita, saranno considerati rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore, così come previsto dall’art. 11 del bando di concorso.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin