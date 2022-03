A Milazzo si farà….”Impresa in un giorno”. L’amministrazione firma protocollo con la Camera di Commercio

Anche a Milazzo parte “Impresa in un giorno”, un processo di semplificazione degli adempimenti burocratici necessari alla creazione d’impresa.

L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con la Camera di Commercio il protocollo d’intesa per la gestione telematica di tutte le pratiche del Suap (Sportello unico attività produttive). L’obiettivo è quello di avere, utilizzando il portale della Camera di Commercio, un unico interlocutore, un solo sportello ai quali i cittadini potranno rivolgersi per l’espletamento delle procedure necessarie all’avvio di un’attività imprenditoriale.

«Con la sottoscrizione di questo protocollo, predisposto dal dirigente Domenico Lombardo che ringrazio, – ha dichiarato l’Assessore allo sviluppo economico Maurizio Capone – si offre alle imprese un sistema efficiente e veloce. Si tratta di un importante passo in avanti verso un’Amministrazione pubblica snella e funzionante. Gli imprenditori, così come i professionisti, avranno la possibilità di interfacciarsi, in modo telematico, con un solo ufficio comunale. La convenzione, oltre a garantire una maggiore velocità gestionale, consentirà al Comune di Milazzo di disporre di informazioni integrate con quelli degli archivi del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, funzionali ad una maggiore conoscenza del territorio comunale».

Nel sito istituzionale del Comune di Milazzo sarà presto attivato un link che rimanda alla pagina di accesso allo Sportello Unico delle Attività Produttive dove sarà possibile accedere ai servizi e scaricare informazioni e modulistica. Un altro passo avanti verso la semplificazione amministrativa.