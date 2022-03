DIETRO LE QUINTE. Tutto tace sul futuro degli ex lavoratori Sicem licenziati dopo che la Ram ha mess alla porta la società mamertina esclusa dall’albo delle ditte di fiducia. Secondo indiscrezioni, difficilmente le ditte subentrate alla Sicem potranno assorbire – almeno in questa fase – i circa 150 lavoratori licenziati. Il fabbisogno sarebbe di soli 70 operai.

Le parti avevano concordato di procedere con il monitoraggio durante ii vertice tenutosi a Roma il 17 febbraio. Le nuove prescrizioni sulle emissioni, contenute nel decreto di riesame Aia, sono state valutate dalla raffineria troppo “stringenti”. Il rischio ravvisato è il blocco della “continuità del ciclo produttivo”: lo stop dell’intera infrastruttura, con conseguenze sotto ¡I profilo economico e occupazionale. Una delle ipotesi sul tavolo è che si arrivi a una revisione del provvedimento di riesame Aia con una modifica sui limiti alle emissioni, ma senza uno slittamento della data fissata per adempiere agii obblighi (150 giorni della pubblicazione).

