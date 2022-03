Fare chiarezza sulle assunzioni relative alla gestione del servizio di assistenza domiciliare del comune di Milazzo. E’ quello che chiede in una interrogazione il consigliere Comunale Damiano Maisano. «Ad ottobre, dopo una gara d’appalto, si è verificato un avvicendamento nella gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani – scrive l’esponente della Lega – da informazioni assunte, sembrerebbe che non tutti i lavoratori provenienti dalla precedente gestione sono stati assorbiti dalla cooperativa subentrante. E che, addirittura, sarebbero stati estromessi dal servizio lavoratori con un’anzianità ultraventennale».

Secondo quanto sostiene Maisano nel documento, la normativa in materia di appalti impone il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante, alle stesse condizioni, dei lavoratori già impiegati nel servizio, dunque, interroga il sindaco Midili per apire se sia a conoscenza dei fatti e «se non ritenga operare un approfondimento»» e «quali iniziative intenda promuovere a tutela del diritto del/dei lavoratori esclusi dal servizio ed a garanzia del pieno adempimento delle clausole del bando di gara».