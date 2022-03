Verrà inaugurata sabato 19 marzo la “Snoezelen room” dell’Istituto Comprensivo Secondo di Milazzo. Si tratta di una stanza multisensoriale dove ci si può lasciare avvolgere da luci, suoni, colori, aromi, vibrazioni, in un’atmosfera rilassante. L’obiettivo delle attività che si svolgono nella nuova struttufra è lo sviluppo delle relazioni interpersonali, della consapevolezza di sé, la ricerca del benessere, il miglioramento delle capacità comunicative degli alunni disabili e non solo. In particolare, intende agire su tre ordini di fattori: emotivo-affettivi, relazionali e cognitivi. Durante la cerimonia di inaugurazione, infatti, dopo l’esibizione di una rappresentanza dell’Orchestra della scuola e di un piccolo coro, è prevista l’immersione tra le musiche, le luci, i colori e gli odori della Snoezelen room, per sperimentare gli effetti benefici del mondo sensoriale.

Nella stanza dell’IC Secondo Milazzo, la seconda in tutta la Sicilia allestita all’interno di in una scuola siciliana, sono presenti diversi oggetti ognuno dei quali coinvolge contemporaneamente almeno due sensi: il materasso vibro-acustico con acqua calda che stimola la percezione del proprio corpo e consente di percepire le vibrazioni prodotte a ritmo di musica; il tubo con le bolle che fornisce stimoli visivi con giochi di colore; tre proiettori di immagini associate a suoni e musica; cascate luminose con fili che possono essere maneggiati ed esplorati e che cambiano colore per favorire la consapevolezza della luce, e tanto altro. L’idea del progetto è nata cinque anni fa ed è stata condivisa dal Consiglio di Istituto, attraverso i vari Presidenti che si sono succeduti nel tempo, i quali sono riusciti a coinvolgere grandi finanziatori, associazioni territoriali, privati, oltre ad organizzare varie iniziative per la raccolta fondi. Altri finanziamenti sono stati erogati dal M.I. con il decreto rilancio, somme destinate all’adeguamento degli spazi interni, all’inclusione e all’adeguamento dei laboratori. Un architetto, genitore di un alunno dell’IC Secondo, ha progettato e seguito tutto l’iter che ha portato alla realizzazione de “l’ottava isola”.

All’inaugurazione saranno presenti l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Lagalla, il sindaco di Milazzo, l’assessore ai Servizi Sociali, delegazioni delle scuole del territorio, il Presidente della Lute, i Lions, il Direttore dell’ A.I.A.S., a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questa iniziativa che promuove l’inclusione e il benessere degli alunni, ma anche la crescita della coscienza civica della nostra società. Interverranno, inoltre, i Direttori della Raffineria di Milazzo e della Caronte & Tourist, che hanno fornito il supporto finanziario necessario all’avvio del progetto.

