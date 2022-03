“L’ultimo romito” narra la vicenda umana e religiosa di Alessio Mandanikiotis un uomo, solo apparentemente fuori dal mondo. Racconta la storia del monaco ortodosso che vive nell’ eremo della Candelora, nei pressi di Milazzo, dove la civiltà bizantina ha lasciato tracce indelebili. «La testimonianza di fede dello jeromonaco è un atto di continuo coraggio e autenticità che ci invita a riflettere sulla crisi spirituale dei nostri giorni e su una ferita sempre aperta che colpevolmente non vuole essere sanata: l’ecumenismo incompiuto», spiegano gli autori.

Continua con successo il ciclo di presentazioni del libro “L’ultimo Romito” (ed. Lithos) scritto a sei mani da Diego Celi (chirurgo, autore di monografie scientifiche ma anche di saggi e di testi biografici), Enzo Basso (giornalista appassionato di archeologia, fondatore del settimanale Centonove) e Pino Privitera (già dirigente della Regione Sicilia, impegnato in studi e ricerche storiografiche). L’incontro, moderato da Pina D’Alatri, si è tenuto alla chiesa di Santa Caterina di Messina. A portare i saluti sono stati mons. Giò Tavilla e Giovanna D’Amico, presidente Cif Messina. Sono intervenuti Raffaele Manduca e lo ieromonaco Alessio Mandanikiotis.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.