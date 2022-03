A causa delle complicazioni di un drammatico incidente motociclistico ha perso la vita Rob Agurs, giocatore americano nella stagione 2016-2017 della società sportiva Cocuzza Basket 1947 che aveva scelto San Filippo del Mela come prima esperienza post college.

L’incidente è avvenuto a Pittsburgh tra sabato 5 e domenica 6 marzo. Agurs aveva una figlia di cinque anni. La notizia si è diffusa nelle ore scorse a San Filippo del Mela dove in molti lo ricordavano con affetto non solo per la sua bravura sul terreno di gioco ma per la sua giovialità .

«Una di quelle notizie che mai avremmo voluto apprendere – scrive la Cocuzza Basket -La tua bravura e simpatia ci hanno incantato per otto mesi, la tua giovialità rimarrà impressa nei nostri cuori per sempre. Riposa in pace Rob, la terra ti sia lieve».