Il Rotary Club San Filippo del Mela presieduto da Luisa Rosselli, ha coordinato le squadre di volontari che si sono prodigate per l’invio di beni di prima necessità alla popolazione ucraina colpita dalla devastante invasione russa.

L’enorme impegno profuso dai volontari e il supporto dell’amministrazione comunale di San Filippo del Mela hanno consentito in pochi giorni l’invio di tre furgoni già in dirittura d’arrivo verso il confine polacco.

«Il presidente Rosselli a nome di tutti i soci del Rotary Club San Filippo del Mela, ringrazia di cuore tutte le associazioni ed i volontari che si sono prodigati per la raccolta e l’invio degli aiuti – si legge in un comunicato – e sottolinea l’importanza del ruolo svolto da tutti i partner, senza i quali non sarebbe stato possibile l’approvvigionamento e la spedizione di una tal mole di beni di prima necessità in un lasso di tempo così ridotto».

Il Rotary Club Filippese ha operato in sinergia con numerose associazioni, imprese, e farmacie del territorio tra cui la Pescheria Caravello, Sicil service, Associazione Miserere, Farmacia Vece, Farmacia Montalfarma, nonché con l’amministrazione comunale e la protezione civile di San Filippo del Mela (Apcars – Associazione di Protezione Civile).

«Si ringraziano, inoltre, per l’enorme supporto umano e materiale profuso in questi giorni – continua il comunicato – la signora Halyna Kalyta (cittadina ucraina e socia fondatrice dell’RC San Filippo del Mela) che sta vivendo in prima persona l’immane tragedia che ha colpito la sua terra natia; Padre Stefano della Parrocchia di Olivarella; VisionOttica di Gianfranco Caruso (socio dell’RC San Filippo del Mela) e le instancabili collaboratrici Anna e Melania; Antonio Stocchi e la moglie Raissa (cittadina ucraina che ha lavorato senza sosta per la realizzazione della spedizione); il consigliere comunale milazzese Massimo Bagli che ha fornito un contributo impareggiabile alla logistica dell’operazione; Roberta Galofaro ed il dott. Giovanni Sferlazzas; il sindaco di San Filippo Gianni Pino; gli assessori Teresa Artale e l’assessore Angela Pizzurro».

Con commozione il presidente ricorda i bellissimi messaggi scritti sui pacchi da Elia e Giuseppe (figli di Gianfranco ed Halyna) e dai figli di Antonio e Rissa Stocchi, e rammenta a tutta la comunità che «il Rotary si schiera con convinzione contro la guerra e condanna con fermezza la brutale aggressione contro il popolo ucraino».