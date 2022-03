Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una interrogazione sulle condizioni di villa (piazza) Nastasi. Il capogruppo della Lega chiede al sindaco Midili di intervenire in quanto la villa “si presenta ad oggi in grave stato di abbandono e degrado con presenza di copertoni di biciclette, carcasse di batterie, sacchi colmi di escrementi di animali, e che anche i giochi installati di recente dall’amministrazione appaiono non a norma”.

“Accertato poi che la piazza ad oggi è anche priva di illuminazione e di un sistema di videosorveglianza – prosegue Maisano – si chiede al sindaco se sia intenzione dell’amministrazione disporre un intervento di bonifica e pulizia della Piazza Nastasi ed in caso affermativo in che tempi; se i giochi collocati nella Piazza sono conformi alla normativa di settore, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza che devono essere assicurate ai fruitori; se è intendimento dell’amministrazione ed eventualmente in che tempi, provvedere all’installazione di cestini atti alla raccolta degli escrementi; nonché un sistema di videosorveglianza oltre all’illuminazione”.

DIETRO LE QUINTE. Un lettore di Oggi Milazzo ci ha segnalato, inoltre, che compie otto mesi la recinzione di Piazza Impastato che avrebbe dovuto riqualificare anche l’area giochi. I lavori – scrive in un messaggio – rimangono fermi da luglio e l’area interdetta alle famiglie che non hanno più un luogo dove far trascorrere ai bambini del quartiere un po’ di svago.