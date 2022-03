Milazzo, Italexit ribadisce il no al green pass e all’invio di armi in Ucraina

Si è svolta a Piazza della Repubblica, in Marina Garibaldi, la manifestazione #Nogreenpass #stopdiscriminazioni, organizzata da Italexit Milazzo. A fare da moderatrice Valentina Serranò, responsabile della comunicazione Italexit- regione Sicilia.

Sono intervenuti Giuseppe Sottile, Responsabile nazionale Enti Locali; Marco Mori, Direttivo Nazionale Italexit; Giuseppe Munaò, Responsabile area metropolitana Messina; Mario Coppolino, Direttivo Provinciale; Marco Spada, giornalista, storico Comunicazione Italexit Sicilia; Giovanni Maimone, Responsabile politico Milazzo; Salvatore Marzini; Responsabile organizzativo Milazzo; Umberto Strianese, militante Italexit.

Italexit ha ribadito il no al greenpass, no all’invio delle armi in Ucraina. «Si a una trattativa seria in cui l’Europa faccia da arbitro e mediatore imparziale», hanno detto.