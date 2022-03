Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

A conclusione estrazione sorteggio dei premi. Ore 18:00 Solenne Celebrazione Eucaristica, animata dal coro parrocchiale N.S. del S.Rosario e presieduta da S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare della nostra Diocesi. Ore 12:00 Sparo di colpi a cannone. Rifiuta Informazioni Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta Privacy & Cookies Policy wpDiscuz Insert Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561 Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar) Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse. animata dal coro di San Giovanni. Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica, Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica. Ore 08:00 Sparo di colpi a cannone. ● SABATO 19 MARZO 2022 – SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica Ore 17:45 Preghiera a San Giuseppe Ore 17:15 Recita del S.Rosario OGNI GIORNO (da Giovedì 10 a Venerdì 18 Marzo 2022) ● NOVENA IN ONORE A SAN GIUSEPPE Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica Ore 17:45 Coroncina a San Giuseppe Ore 17:15 Recita del S.Rosario ● MERCOLEDÌ 9 MARZO – SESTO MERCOLEDÌ

Anche per quest’anno le celebrazioni in onore di San Giuseppe si svolgeranno alla chiesa del Rosario in maniera più sobria, nella speranza di ritornare al più presto alla normalità. Le celebrazioni si svolgeranno alla Chiesa Parrocchiale del S. Rosario (Borgo Antico di Milazzo), nell’attesa che vengano completati i lavori di restauro della Chiesa di San Giuseppe, già in stato di completamento. La distribuzione dei pani il 19 marzo non verrà effettuata, ma solo a conclusione della Celebrazione delle ore 8:30 e 10 verranno benedetti i pani che i fedeli porteranno in chiesa. Questo il programma