Giovedì scorso in Marina Garibaldi si è tenuta un sobrio sit-in organizzato dalla Consulta comunale del Terzo settore. A partecipare i rappresentanti di decine di associazioni cittadine (a spiccare l’assenza di esponenti dell’amministrazione comunale). Una parte dei manifestanti si è spostata alla chiesa di San Giacomo per un momento di preghiera.

I fondi raccolti saranno destinati a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico”. «Nel territorio – si evidenzia – vi sono poi iniziative promosse dalle Parrocchie ma solo nel loro ambito interno. Esternamente quindi nessun’altra iniziativa è stata autorizzata dal Comune di Milazzo, anche perché sino ad ora mai comunicata».

“Nessuna società o associazione è stata autorizzata dal Comune a raccogliere fondi in soccorso alla popolazione ucraina”. A puntualizzarlo l’Amministrazione comunale a proposito dei punti di raccolta che si vedono allestiti in alcune zone della città. “L’unica raccolta che al momento si sta portando avanti è quella promossa dall’Anci (Associazione dei comuni italiani) che ha aderito alla campagna straordinaria lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.