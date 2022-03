“Nessun allarmismo quindi – afferma Sindoni – ma solo una esigenza temporanea perché gli attuali locali sono pericolanti e inagibili e vanno messi in sicurezza. E, cosa importante, ci sono, grazie al Pnrr, le risorse per farlo. Il trasferimento a Giammoro è dunque determinato dalla necessità di salvaguardare il servizio nell’interesse dei pazienti”.

A comunicarlo è stato il vicepresidente del consiglio comunale del gruppo “Diventerà Bellissima”, Mario Sindoni che dopo quanto emerso nell’ultima seduta, quando diversi consiglieri hanno stigmatizzato lo spostamento del servizio offerto dall’Asp nel territorio del comune di Pace del Mela, ha dichiarato di aver appreso, dopo un contatto con il deputato di riferimento Pino Galluzzo, il quale a sua volta ha avuto una interlocuzione con l’assessore alla sanità, Ruggero Razza, che l’Asp interverrà per ristrutturare l’edificio che si trova nel borgo marinaro grazie ad un finanziamento di un milione e 800 mila euro.

“Il trasferimento nella sede di Giammoro del Servizio per dipendenze patologiche (Serd) attualmente ubicato a Vaccarella sarà solo momentaneo per consentire la sistemazione degli attuali locali”.

Il consigliere Sindoni: «Il Ser. D. di Vaccarella trasferito solo per ristrutturare i locali»

