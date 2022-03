Evento di notevole importanza culturale all’Itet “Leonardo da Vinci”. L’istituto milazzese, infatti, ha ospitato la famosa scrittrice Simonetta Agnello Hornby, palermitana di nascita ma inglese di adozione, che ha incontrato nell’Aula Magna dell’Istituto le classi coinvolte in una delle tante iniziative di diffusione della lettura messe in atto dalla prof. Zucconi e dalle colleghe del Dipartimento di Italiano, incantando tutti i presenti e trasportandoli nel mondo ricco e complesso dei suoi romanzi. L’evento ha costituito un’occasione straordinaria per seguire dalla viva voce di una delle scrittrici più amate dal pubblico mondiale il dipanarsi delle storie e la genesi dei suoi personaggi, dentro ai quali la Hornby mette se stessa, le memorie del suo passato, il suo sguardo nitido e profondo sul mondo dei legami familiari che non può non denunciare anche ipocrisie e violenze. Il tutto immerso in una Sicilia amatissima, colta nei suoi colori accesi e nei profumi, nelle tradizioni antiche e nella bellezza dei suoi tesori d’arte, ma anche ferita dalla mafia, dalle ingiustizie sociali, dalla violenza familiare e dal pregiudizio.

La Hornby, ha più volte ribadito di amare moltissimo gli incontri con gli studenti nelle scuole e dopo i saluti della dirigente scolastica ha iniziato il dialogo con i ragazzi dell’Itet “Leonardo da Vinci” parlando del suo romanzo “Punto Pieno”, che chiude la trilogia incentrata sulla famiglia nobile dei Sorci, caratterizzata da una storia secolare di privilegi e prepotenze e testimone degli avvenimenti più salienti del nostro tempo, dalla fine dell’Ottocento fino alla strage di Capaci. Guidati dalle docenti del Dipartimento di Italiano, gli alunni hanno posto all’autrice tante domande, anche personali, in un clima informale e coinvolgente. Nel corso della presentazione ha avuto luogo anche un “fuoriprogramma” che è stato molto gradito da Simonetta Agnello Hornby e da tutti i presenti l’ alunna Giada Torre della classe IV A turistico, ha cantato dal vivo due canzoni tradizionali siciliane con la sua bellissima voce.

«Ospitare Simonetta Agnello Hornby nella nostra scuola – sottolinea la dirigente scolastica Stefania Scolaro – è stato un grandissimo onore e un piacere, non solo perché abbiamo ripreso alla grande la stagione degli incontri con l’autore dopo una lunga pausa dovuta alla situazione epidemiologica, ma anche perché questo evento ha costituito un’occasione preziosa per avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso una delle voci più belle e originali della narrativa contemporanea, capace di dare voce in modo impareggiabile a vicende umane emblematiche e alla storia millenaria della nostra Sicilia».