MESSINA. Omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita. Il Cineforum Don Orione di Messina, nel segno del ritorno della rassegna “La valigia dei sogni”, propone al cinema Lux “Accattone” (1961), film d’esordio di Pasolini, con Franco Citti e nel cast Adriana Asti, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. L’appuntamento è sabato 5 marzo, alle 18.30, non solo con la proiezione ma anche con una mostra di manifesti e locandine dedicata al maestro, dalla collezione privata di Giuseppe Barbaro e che si potrà visitare all’interno del cinema per tutto il mese di marzo, e una lettura di testi pasoliniani da parte dell’attrice Cristiana Minasi. Ingresso con biglietto ed è prevista pure una convenzione con il Cinema Iris per la retrospettiva pasoliniana che partirà la prossima settimana.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Cineteca e “Il cinema ritrovato” di Bologna, associazione culturale Arknoah, Compagnia teatrale Carullo-Minasi, Cinema Iris di Messina. Si tratta di un’iniziativa fuori abbonamento del Cineforum, che prosegue ogni lunedì. Solo nel mese di febbraio sono stati registrati, al Lux, circa 1340 ingressi, 15 proiezioni, 2 registi ospiti, un concerto, in una sala storica restituita alla città e gestita dal Cineforum Don Orione, l’associazione culturale messinese più longeva con presidente lo storico del cinema Nino Genovese.

Per informazioni: https://cineforumdonorione.com/, numero telefonico del Lux 0909216093