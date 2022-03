Milazzo, oggi in Marina Garibaldi un sit-in per fermare la guerra in Ucraina. Aderisce anche il Pd

Milazzo, oggi in Marina Garibaldi un sit-in per fermare la guerra in Ucraina. Aderisce anche il Pd

Si terrà oggi, giovedì 3 marzo, alle 16,30, la manifestazione per fermare la guerra in Ucraina promossa dalla Consulta del Terzo assieme alle Associazioni milazzesi, agli Studenti, alla Società Civile. L’appuntamento è in Marina Garibaldi, nei pressi della statua di Luigi Rizzo. «Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell’Europa sono stati capaci di costruire e realizzare in termini di collaborazione, pace e ricerca di obiettivi comuni – si legge in una nota stampa».

Anche il PD di Milazzo, guidato da Salvatore Gitto, esprimere solidarietà all’Ucraina, e sostiene la mobilitazione dell’Italia e dell’Europa per la pace. «Nel seguire con sempre più crescente apprensione la dolorosa escalation della vile guerra scatenata da Putin in Ucraina, tutti i componenti del Circolo PD di Milazzo sostengono e plaudono alla iniziativa promossa dal Terzo settore unitamente alle Associazioni operanti in città ed agli Studenti», hanno scritto in un comunicato.