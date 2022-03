Ospite della serata, invitato da Manuel Lucamante , componente dell’ufficio di presidenza, è stato il formatore Felice Oteri , che dopo aver osservato le dinamiche di svolgimento dell’incontro ha tenuto una piccola lezione sul team building e sulla capacità di saper lavorare in gruppo. « «Abbiamo in programma – dice Lucamante – altri incontri di approfondimento aperti alla città»

La Consulta Giovanile ha infatti già inoltrato a tutti i presidi degli istituti scolastici della città, una richiesta di audizione al fine di organizzare momenti di confronto nelle scuole per parlare di accesso al lavoro, ma anche di sensibilizzazione alla tutela ambientale e più in generale delle questioni che riguardano le politiche giovanili e la partecipazione attiva ai processi di decisione che riguardano la vita dei giovani.

Si è svolta la decima seduta della Consulta Giovanile di Milazzo. I ragazzi dell’organo consultivo hanno discusso il «Decalogo per il curriculum perfetto», elaborato dalla Commissione Lavoro e in particolare dai componenti Alessio Gitto e Fortunato Trimboli . «Uno strumento utile che – affermano Gitto e Trimboli – una volta ultimato, grazie al contributo di tutti i componenti dell’assemblea, verrà presentato e messo a disposizione degli studenti delle scuole superiori di Milazzo».

Consulta Giovanile di Milazzo, decima seduta per parlare di studenti e tutela ambientale

Consulta Giovanile di Milazzo, decima seduta per parlare di studenti e tutela ambientale

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.