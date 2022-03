Milazzo, ripulito il terrapieno di Gronda e in via Bevaceto

Bloccare l’incivile abitudine di abbandonare i rifiuti dietro la vegetazione. Anche con questo intento è stata avviata la bonifica dei terrapieni di Ponente. Questa mattina i giardinieri che il Comune di Milazzo hanno ripulito la zona antistante il depuratore di Fossazzo, con un intervento di scerbamento e sistemazione degli alberi che erano da tempo in stato di abbandono.

Contestualmente la ditta che svolge il servizio di igiene ambientale, ha rimosso la notevole quantità di rifiuti occultata dietro il verde.

Altro intervento ha riguardato la zona di Capo Milazzo e nello specifico via Bevaceto, altra area che da tempo necessitava di attenzione così come segnalato anche dai residenti.