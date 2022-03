Nuovo sito per il Comune di Milazzo. Una pagina web che, con una nuova veste grafica, propone una migliore accessibilità. Il cambiamento è in linea con l’evoluzione della piattaforma internet per i siti della Pubblica Amministrazione Locale nel rispetto delle nuove linee guida di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). «La parola digitalizzazione è continuamente utilizzata e al centro delle sfide del Pnrr – afferma il sindaco Pippo Midili – e oggi diamo un altro esempio concreto di che cosa significhi investire in questo settore. Al centro c’è, come è giusto che sia, il cittadino e l’obiettivo di offrire accessibilità intuitiva ai servizi specifici nel più breve tempo possibile. Il tutto rispettando i principi che stanno caratterizzando il nostro mandato: comunicazione, trasparenza e semplificazione»

